Amper vier dagen nadat de federale regering nieuwe maatregelen afkondigde, gaat de Vlaamse regering opnieuw een verstrenging van de coronabeperkingen invoeren. Dat de coronacrisis bijzonder ernstig en nijpend wordt, blijkt uit een oproep van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke op TV Limburg.- De diaken van Alken roept op om met Allerheiligen niet allemaal tegelijk naar het kerkhof te gaan om overledenen te herdenken. Veel gelovigen zijn ongerust over het grote aantal mensen dat op 1 november naar verwachting samenkomt op de kerkhoven.- Hoe kunnen we onze kinderen helpen om zich zinvol bezig te houden tijdens een verlengde herfstvakantie wanneer ze geen vrienden of vriendinnen mogen zien. We vroegen het aan kinderpsychiater Lieve Swinnen.- De politie schrijft dit weekend in Limburg meer dan 135 boetes uit voor mensen die de avondklok negeren.- En de eerste vluchtelingen komen vandaag aan bij het asielcentrum in Hasselt.