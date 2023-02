Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg zoekt bewegingscoach

door Yarne Puts

We bewegen allemaal veel te weinig. Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven moeten we allemaal minstens een half uur per dag licht intensief bewegen. Voorbeelden daarvan zijn stofzuigen of even gaan wandelen met de hond. Dat we met z'n allen moeten bewegen, vinden ze ook bij de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg. Daar hebben ze de functie van de beweegcoach in het leven geroepen, en die moet na doorverwijzing van de arts mensen aan het bewegen helpen.