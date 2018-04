EHBO home-party in Zonhoven: reanimeren in eigen huis

Jaarlijks worden zo'n 4.000 Belgen getroffen door darmkanker. Een enorm aantal. Darmkanker zit dan ook zowel bij mannen als vrouwen in de top drie van meest voorkomende soorten kanker. Maar er is ook goed nieuws. Want darmkanker kan goed behandeld worden als het in een vroeg stadium opgespoord kan worden. Om mensen daarvan bewust te maken konden bezoekers vandaag in het Ziekenhuis Oost-Limburg terecht voor een 3D-reis door het darmstelsel.