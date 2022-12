De wachtzalen van huisartsen zitten bomvol. Op dit moment circuleert de buikgriep. Een fenomeen waar we de afgelopen jaren geen last van hebben gehad door de coronamaatregelen. En nu lijkt het wel alsof iedereen ziek wordt. Want tegelijkertijd kampen ook nog altijd veel Limburgers met luchtweginfecties. "Ons immuunsysteem is niet zwakker door corona, maar het is iets minder getraind omdat we zoveel maatregelen volgden die andere virussen ook stopten," zegt biostatisticus van de UHasselt Geert Molenberghs.