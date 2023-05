Seg, bedankt! Een graffitikunstwerk met die boodschap werd vanochtend onthuld in Hasselt en moet de fietsveiligheid verbeteren. De muurschildering hangt in Kuringen op de drukke fietssnelweg naast het Albertkanaal. De boodschap is duidelijk: snelle fietsers moeten bij het inhalen even vertragen zodat ze andere fietsers niet in gevaar brengen. Drie op tien fietsers ervaart in minstens de helft van hun ritten gevaar van snelle inhalers.