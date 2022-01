Ondanks de coronacrisis telt Limburg in 2021 meer startende ondernemingen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Graydon en UNIZO. In vergelijking met 2020 is er zo een stijging van 5 procent in het aantal starters, in vergelijking met 2019 toen er nog geen corona was is dat zelfs 11 procent. Concreet betekent dat er in 2021 zo'n 9032 nieuwe ondernemingen bijkwamen in Limburg. Volgens UNIZO nogmaals een bevestiging dat het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan.