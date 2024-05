Binnenkort kan je in Limburg naar de dierentuin. DinDim Nature opent dan haar deuren in de tuin van Ben Lamberigts in Kessenich. De dierentuin is één van de zeven erkende dierentuinen in België, in het rijtje van de Zoo van Antwerpen en Planckendael. Hij verzorgt de diertjes samen met zijn ouders. Vanaf 12 mei gaat de dierentuin open voor publiek, een bezoek kan enkel in groep. Je komt dan onder andere meer te weten over zijn otters, pinguïns en aapjes.