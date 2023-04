Elektrische auto zal maar doorbreken als overheid ook particulieren en niet enkel bedrijven steunt

door Bart Husson

Elektrische auto's zullen niet doorbreken als de overheid geen voordelen geeft aan particuliere klanten. Volgens Paola Pagnotta van het Maasmechelse autobedrijf Pagnotta is de elektrische wagen te duur en moet de overheid daarom haar duit in het zakje doen, want anders blijven 9 op 10 elektrische wagens bedrijfswagens. Het is een reactie op een studie van verkeerscentrum Vias waaruit blijkt dat een elektrische wagen nu al financieel voordeliger is dan een diesel of een bezinewagen. Het centrum hoopt zo meer particulieren te overtuigen om een elektrische auto aan te schaffen. Maar de weg is nog lang.