Elia start met natuurbeheer onder hoogspanningskabels

- In Tessenderlo halen steppers halsbrekende toeren uit op een boogbrug over het kanaal. We hebben spectaculaire beelden. De Vlaamse Waterweg roept op om dit extreem gevaarlijke gedrag niet te kopiëren.- Crisis of geen crisis, een frituur in Zolder serveert voortaan frieten met bladgoud.- Michel Dylst geeft toe dat er onvoldoende transparantie was toen hij het geld van KS Vriendenkring uitgaf. De tijd achter de tralies valt hem zwaar, zo blijkt een dag nadat de raadkamer niet inging op zijn verzoek om vrijlating onder voorwaarden. - In Hasselt raakt een voetganger levensgevaarlijk gewond nadat hij wordt aangereden door een vrachtwagen die een manoeuvre uitvoert.- En nog in Hasselt wordt een zelfrijdende shuttle voorgesteld. Het busje zonder bestuurder rijdt tussen Park H en Hogeschool PXL en zal dus vooral studenten vervoeren die hun auto wat verderop parkeren.