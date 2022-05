Elise Mertens klaar voor Roland Garros: "Spannend na blessure, maar ga voor winst"

"De City Football Group is in Lommel om er te blijven en daarom investeren we ook op de lange termijn.", dat zei CEO Mike Green in een interview met onze redactie. Nu het seizoen erop zit, wordt er in Lommel hard gewerkt aan de infrastructuur. Die moet volgens de City Football Group professioneler worden en moet ambitie uitstralen. Het Soevereinstadion wordt in een nieuw jasje gestoken, er komt een nieuw clublogo en het jeugdcomplex wordt onder handen genomen. Zo wil Lommel SK klaar zijn om volgend seizoen zijn 90ste verjaardag in stijl te vieren.