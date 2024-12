Fietsen door de campus. Letterlijk dan, dat is wat de studenten van Hogeschool PXL vanaf volgend academiejaar zullen kunnen doen. De fiets- en voetgangersbrug, die over de Grote Ring in Hasselt komt, zal dan klaar zijn en sluit aan op de B-blok van de hogeschool. Een snellere verbinding met de school dus, maar ook een pak veiliger. Studenten en Hasselaren zullen nu over het kruispunt van de Elfde Liniestraat kunnen fietsen om naar het centrum te gaan. Het eerste stuk van de brug is per boot in Hasselt aangekomen en op haar voorlopige voetstukken geplaatst.