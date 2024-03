De leeuwen Tsar en Jamil vertrekken vrijdag naar hun nieuw verblijf in Zuid-Afrika. De leeuwen werden twee jaar geleden gered van de oorlog in Oekraïne en verbleven samen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Ze vertrekken vrijdag naar Luxemburg en van daaruit gaan ze via een gesponsorde vlucht naar het natuurreservaat Shamwari in Zuid-Afrika. Daar zullen de dieren de rest van hun leven in de zon kunnen doorbrengen.