Erkende vluchtelingen die langer dan 4 maanden in het lokaal opvanginitiatief verblijven in Tessenderlo moeten plots 300 extra euro per maand betalen

door Yarne Puts

Erkende vluchtelingen die langer dan 4 maanden in het lokaal opvanginitiatief verblijven in Tessenderlo moeten plots 900 euro per maand betalen. Tot voor kort was dat maar 600 euro per maand. In een lokaal opvanginitiatief worden erkende vluchtelingen geplaatst die het opvangcentrum moeten verlaten en niet meteen een huurwoning vinden. In maximum vier maanden moeten vluchtelingen Nederlands leren, werk vinden en een appartement zoeken. Wie langer blijft moet een vergoeding betalen. Wahid Momand verblijft in het lokaal opvanginitiatief in Tessenderlo en krijgt in ruil voor die hoge prijs slechts een klein kamertje in een huis met vochtproblemen waar nog vijf andere vluchtelingen wonen. Het bijzonder comité voor de sociale dienst zegt de prijzen te hebben verhoogd om net meer vluchtelingen te kunnen overplaatsen vanuit de opvangcentra. Daarnaast wil de gemeente hen zo snel mogelijk naar de private huurmarkt sturen.