Europese droom van Greenyard Maaseik spat uiteen: geen finale na 6 gemiste matchballen

Greenyard Maaseik is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de CEV-Cup. Maaseik won de terugwedstrijd thuis tegen Zenit Sint-Petersburg met 3-0 en dus moest een golden set de beslissing brengen. De Maaseikenaren kregen daarin maar liefst 6 matchballen, maar konden er geen enkele afmaken. Een anti-climax in de Steengoed Arena, want de Europese droom spatte uiteen na een fantastische match van de Maaseikenaren.

Greenyard Maaseik kan voor de cruciale halve finale geen beroep doen op de vaste spelverdeler Javad. En dus staat, net als tegen Menen, de jonge Liam McCluskey aan de pass. En die doet dat uitstekend. Na een ace van de jonge Zonhovenaar is het 10-7.

Maaseik kan dat kloofje ook houden tot de Russen bij 21-21 langszij komen. Maar in money time houdt de thuisploeg het hoofd koel: Verhees met het blok en 25-23.



Dan is al duidelijk dat Maaseik zijn beste niveau zal moeten halen om de Russen op de knieën te dwingen. Met een 5-1 begint set 2 alvast goed. Good old Jelte Maan neemt zijn team op sleeptouw en bij 16-9 ziet het er opnieuw goed uit voor Greenyard. Maaseik vleegt de vloer aan met Zenit in de tweede set: 25-17 en 2-0.



Maaseik doet de Russische reuzen wankelen en heeft nog één set nodig om een golden set af te dwingen. De thuisploeg kijkt bij 2-4 wel voor het eerst tegen een achterstand aan, maar heeft die scheve situatie bij 7-4 al weer rechtgezet. Cox met de ace en het staat 9-6. Als Maan met een straffe opslagreeks voor 20-12 zorgt, wenkt de golden set. Jelte Maan haalt de match zelf binnen: 25-19, 3-0 en Maaseik één supertiebreak verwijderd van een Europese finale.



In de golden set nemen de Russen deze keer de leiding (3-5). Maar als Maan de bal over het net frommelt is het plots 7-6. Bij 11-9 vluchten de Russen naar een time-out. Een ace van Esfandiar bij 12-9 brengt de finale wel erg dichtbij. Bij 14-10 volgen de eerste matchballen. De finale kan Maaseik nu niet meer ontsnappen. En toch. De Russen werken in totaal 6 matchballen weg en verzilveren ijskoud hun eerste kans: 16-18. Maaseik ontwaakt uit de Europese droom en moet het finaleticket aan Zenit Sint-Petersburg laten.



Een verslag van de wedstrijd en reacties krijgt u morgen in het TVL Nieuws.