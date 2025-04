Evence Coppéelaan in Genk open voor het verkeer

"Er zijn in Limburg nog heel wat opportuniteiten voor transport via de binnenvaart." Dat zegt Ilse Verdonck van Multimodaal Vlaanderen in 'De weg naar Morgen', onze kortreeks over logistiek. Multimodaal Vlaanderen is een adviesbureau dat inzet op het verbeteren van de mobiliteit, specifiek met het oog op goederentransporten. Om meer vrachtwagens uit het drukke verkeer te houden adviseert Multimodaal Vlaanderen bedrijven om alternatieve transportvormen te gebruiken, zoals de binnenvaart. Zeker Limburg heeft, onder meer met het Albertkanaal, heel wat troeven in handen om het transport over het water de komende jaren verder uit te bouwen.