In Genk zijn verschillende militairen aanwezig om een tuin uit te kammen in de wijk Bret-Gelieren. De actie kadert in een onderzoek van de federale gerechtelijke politie van Luik. Tijdens de zoeking zijn de militairen ontzettend grondig. Elk hoekje wordt onderzocht. Aan deze woning in de Fransebosstraat zijn militairen en speurders duidelijk op zoek naar specifieke materialen. Alles wordt centimeter per centimeter uitgekamd. Zo wordt er onder meer gegraven in de tuin, en wordt er aan de afrastering gezocht met een metaaldetector. Zelfs een putdeksel aan de oprit wordt vakkundig verwijderd. Naar wat de militairen precies aan het zoek zijn, is niet duidelijk. Ook over het gerechtelijk onderzoek zelf is voorlopig nog niets geweten.