De politie heeft afgelopen weekend meerdere fietsers beboet in Bilzen. Zij vlogen op de bon voor verschillende overtredingen zoals fietsen onder invloed van alcohol of drugs, fietsen zonder verlichting en drugsbezit. De eerste twee fietsers werden tegengehouden op de rotonde aan de Tongersestraat in Bilzen. Zij reden er op de rijbaan terwijl dat niet is toegelaten. Beiden hadden ook geen fietsverlichting. Een 19-jarige fietser uit Peer had 2 gram hasj op zak. Die werden in beslag genomen. Een 18-jarige fietser uit Antwerpen stond geseind. Hij schond de opgelegde voorwaarden die bepaalden dat hij tussen 20 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends niet uit huis mocht. De nodige processen-verbaal werden opgesteld. De politie controleerde ook twee fietsers die onder verdachte omstandigheden werden opgemerkt aan woningen in de Haagstraat in Munsterbilzen. Beiden testten positief op het gebruik van amfetamines en marihuana. Het duo zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. Ook liet de politie twee fietsers stoppen in het centrum van Bilzen. Een van de jongeren vervoerde een passagier achterop, zonder voetsteunen. De 16-jarige fietser kreeg een waarschuwing, maar werd even later opnieuw betrapt met een passagier. Hij zal naar de verkeersvormingsklas moeten gaan. De andere fietser moet met hem mee. Hij had maar liefst 2 promille alcohol in het bloed en testte ook positief op het gebruik van cocaïne. De 19-jarige zal later ook voor de politierechter moeten verschijnen. Achtervolging Ook werd op zaterdagochtend een auto onderschept op de Bilzerbaan in Lanaken. De bestuurder uit Maasmechelen reed in Mopertingen meer dan 70 km/u in de bebouwde kom, waarna de politie de achtervolging inzette. Op de weg naar Lanaken haalde de bestuurder zelfs snelheden tot 120 km/u waar 70 km/u is toegelaten. De 48-jarige bestuurder bleek onder invloed van cocaïne te rijden. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.