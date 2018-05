Ex-N-VA'ers Vuye en Wouters starten eigen partij

Geslaagd of niet geslaagd? Voor of tegen? In Hasselt wordt op dit ogenblik maar over één zaak gesproken. Want iedereen heeft wel een mening over de pas geplaatste spiegelwand van het nieuwe stadhuis. Na problemen met de eerste platen is de wand nu bijna klaar. Maar is dit het beoogde spiegeleffect, dat de Hasselaar wou zien? De discussie is losgebarsten.