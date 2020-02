Expert ZOL: kans is reëel dat coronavirus Limburg bereikt

Het coronavirus komt dichterbij. Een Duitse coronapatiënt is eerder deze maand in Nederlands Limburg geweest. Toch is er geen reden tot ongerustheid. Uitgebreid onderzoek toont aan dat de man zo dicht bij onze provincie geen nieuwe besmettingen heeft veroorzaakt. Hij ligt nu in de buurt van Düsseldorf in het ziekenhuis. Dat zegt onze collega Esther Raats van televisiezender L1 in Nederlands Limburg vanuit Langbroich.