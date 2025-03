Export blijft belangrijke groeimotor voor Limburgse economie

Aan dit tempo is er over vier jaar geen industriegrond meer beschikbaar in Limburg. Daarvoor waarschuwt Voka Limburg. Uit de cijfers van VLAIO blijkt dat in 19 Limburgse gemeenten 0 hectare bedrijfsgrond beschikbaar is. De provincie en de gemeentebesturen moeten samen met de andere overheden dringend aan de slag, zeker met de onzekere tijden die aanbreken. "Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en jobs te creëren", klinkt het.