Bijna de helft van de Limburgse CD&V-burgemeesters wil niet dat voorzitter Joachim Coens onderhandelingen voert over een Vivaldi-coalitie, of zoals hij het zelf liever noemt; een Avanti-coalitie. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. 45 procent van de christendemocratische burgemeesters is tegen een coalitie van paars-groen met uitbreiding van de CD&V. "Wij moeten niet in een coalitie stappen die geen meerderheid heeft in Vlaanderen. En CD&V dient niet om het land te depanneren", zeggen burgemeesters die tegen de onderhandelingen zijn. Het njet van de CD&V-mandatarissen is des te pijnlijker nadat voorzitter Coens in een mail aan alle CD&V-leden een bijna emotionele oproep deed om de rangen in de partij te sluiten en eindelijk te starten met onderhandelingen. Het toont aan hoe diep de verdeeldheid binnen de CD&V is.