Familiebedrijf Haesen geeft niet op en doet nieuwe aanvraag voor uitbreiding stallen in Borgloon

- De familie Haesen doet een nieuwe aanvraag voor de bouw van kippenstallen voor 90.000 kippen in Borgloon. Na de weigering van een vergunning voor 180.000 kippen blijft de familie niet bij de pakken zitten. Het bedrijf ligt vrij afgelegen in landbouwgebied en toch is de uitbreiding omstreden.- Twee lichtgewonden en enorm veel schade. Dat is de balans van een zware, uitslaande brand in een appartement in Zonhoven. Oorzaak is mogelijk een defect aan een batterij van een elektrische fiets. - Er is sprake van een voorzichtig herstel van de Limburgse toeristische boekingen. De campagne van Toerisme Limburg met Matteo Simoni is daar wellicht niet vreemd aan.- Ook het volgend schooljaar zal door de coronacrisis allesbehalve normaal verlopen. Toch zullen de Limburgse hogescholen en de universiteit maximaal inzetten op contactonderwijs. Studenten moeten zoveel als mogelijk aanwezig zijn. - En Buitenbeenpop in Leopoldsburg gaat door corona viraal. Het festival wordt live uitgezonden door TV Limburg.