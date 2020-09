Aan het kanaal ter hoogte van de Kasteletsingel in Beringen is deze ochtend een fietser levenloos aangetroffen. De 31-jarige man reed vermoedelijk gisterenavond in een werfput, en werd pas ’s ochtends gevonden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de werken aan de nieuwe brug over het Albertkanaal. Vermoedelijk is de fietser door een val in de put terechtgekomen. Het 31-jarige slachtoffer werd deze ochtend pas opgemerkt. Alle hulp kwam te laat. De politie Beringen-Ham-Tessenderlo deed de eerste vaststellingen. Ook een verkeersdeskundige en het labo kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het tragische ongeval te onderzoeken.