Familieboerderij Eksel vreest sluiting door mestactieplan: "We werken duurzaam en worden nog gestraft"

Hij zal herinnerd worden als de man die de legerdienst afschafte. Oud-minister Leo Delcroix is woensdag in Genk op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdje ziek. Delcroix maakte naam als nationaal secretaris van de toenmalige CVP. Hij was toen, met de beruchte Atoma-schriftjes, één van de machtigste mannen van het land. In '92 werd hij minister van Defensie in de regering-Dehaene. Maar Delcroix moest aftreden na de onthulling dat hij een villa in Zuid-Frankrijk had, waar hij postbodes in het zwart liet werken. Zijn naam dook op in meerdere schandalen, zoals de milieuboxen, de Superclub- en de KS-affaire. Tot hij zich in 2018 terugtrok uit het publieke leven, was hij 8 jaar lang voorzitter van de Universiteit Hasselt.