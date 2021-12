Familieleden van personeel Jessa krijgen coronaprik in het ziekenhuis

Ook wie niet het juiste diploma heeft, kan binnenkort aan de slag in de zorgsector. Er zijn veel vacatures in de zorg, maar die geraken niet ingevuld. Het nieuwe Vlaamse actieplan moet meer mensen naar de zorg lokken. Ziekenhuizen en woonzorgcentra kampen met personeelstekorten. De regering wil meer mensen warm maken voor een job in de zorg, en trekt daarom een nieuw actieplan uit van 30 miljoen euro. Het zal binnenkort mogelijk worden om zonder het juiste, of met een buitenlands diploma te starten in de zorg en dan een opleiding te volgen op de werkvloer. Zo wil men de drempel om in de zorg te starten, verlagen. Kandidaten krijgen dan een korte praktijkopleiding, doen hun stage op de werkplek met ondersteuning van een team. "De vele openstaande vacatures in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren is wat mij betreft één van de grootste uitdagingen in mijn beleidsdomein. Vlaanderen trekt ontzettend veel middelen uit om personeelsnormen voor zwaar zorgbehoevenden te financieren en dat is een goede zaak, maar we moeten ze natuurlijk vinden. Het optrekken van de loon- en arbeidsvoorwaarden in het sociaal akkoord was een mooie stap, maar nu moeten we verder gaan in het aantrekken én behouden van personeel. Wat mij betreft, zijn drie zaken nodig: mensen warm maken voor een job in de zorg, drempels verlagen om eraan te beginnen en de combinatie van werken, leren en gezin moet haalbaar zijn," zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke.