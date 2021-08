Feestdrang bij festivalgangers van Pukkelpopkwartier is groot

In Hasselt start deze namiddag Pukkelpopkwartier, een muziekfestival voor 1.500 bezoekers per dag, de afgeslankte versie van Pukkelpop. De crew is nog volop bezig met de opbouw van het festival, dat namiddag van start gaat. "Zeker na het wegvallen van Pukkelpop, is het heel fijn dat we dit nog kunnen doen," klinkt het bij woordvoerder Frederik Luyten. "Het is natuurlijk jammer dat de normale versie van Pukkelpop niet kan doorgaan. Maar we zijn vooral blij dat we dit nog hebben kunnen realiseren. We moesten iets moois maken van het Pukkelpopweekend."