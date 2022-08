door Yarne Puts

In Hasselt heeft vanmiddag een brand gewoed in het penthouse van een appartementsgebouw in de Havenstraat, in de buurt van de kanaalkom. Er vielen geen gewonden en de huisdieren konden gered worden. De bewoonster was niet aanwezig in het gebouw, maar werd snel verwittigd. Ze woonde naar verluidt nog maar sinds woensdag in het appartement.