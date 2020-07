Festivalzomer gered? Hasselts bedrijf lanceert festival in bubbels

- De Limburgse logiessector krabbelt weer recht. Vakantiehuizen en B&B's kunnen zeer goede cijfers voorleggen omdat mensen in hun bubbel op vakantie willen. Het is ook daarom dat de Limburgse hotels het slecht blijven doen. Heel wat Limburgers kiezen voor een vakantie in eigen huis. De stad Hasselt ziet daardoor het aantal aanvragen voor speel- en leefstraten explosief stijgen.Honderden Truienaren ontvangen een valse parkeerboete van een boze inwoner. Die wil met deze protestactie de naar eigen zeggen te hoge parkeertarieven in Sint-Truiden aankaarten.Dit weekend gaan de eerste kermissen in Limburg weer van start. Wij trekken naar Zichen in Riemst waar de eerste foorkramers zich klaarmaken.Welkom Wolf wil dat de schadevergoedingen voor schapenhouders in wolvengebied zo snel mogelijk beperkt worden in de tijd. Volgens hem hebben schapenhouders in wolvengebied die geen maatregelen treffen geen recht op een schadevergoeding wanneer hun schapen door een wolf gedood worden.