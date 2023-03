Fietsbrug over Grote Ring moet oversteken aan scholencampus PXL veiliger maken

door Luc Moons

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters laat een fietsbrug aanleggen aan de scholencampus van de PXL. De brug over de Grote Ring van Hasselt moet zorgen voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Een fietstunnel is onderzocht, maar bleek niet mogelijk. Uiteindelijk is gekozen voor een overbrugging aan het kruispunt met de Elfde Liniestraat. Een bedrag van 10 miljoen euro is hiervoor uitgetrokken. De stad Hasselt is blij met de investering, die kadert in de totale herinrichting van de onderwijscampus aan de PXL en de Boudewijnlaan.