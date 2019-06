Onder massale belangstelling wordt in Hechtel-Eksel Fietsen door de Bomen geopend. Fietsers en wandelaars kunnen vanaf vandaag eindelijk zelf de nieuwe topattractie uitproberen. N-VA en Beter Bilzen zeggen niet bij voorbaat neen tegen een mogelijke samenwerking met Vlaams Belang in Bilzen. Dat blijkt uit ons debat Bilzen Kiest. Zondag kan u alles over de verkiezingen in Bilzen volgen op TV Limburg. Dit weekend kan je in Sint-Truiden de archeologische site op de Groenmarkt bezoeken en dat lokte ook vandaag al heel wat kijklustigen. En in het laatste deel van de TVL-reeks Nieuw Leven in Limburg hebben we mooie beelden van jonge dassen in de Limburgse natuur.