Fietser kritiek na aanrijding in Borgloon, twee mannen ongedeerd na zware klap in Heks

De hoop groeit dat na 50 jaar de Noord-Zuid-verbinding in Houthalen-Helchteren er eindelijk komt. "In Houthalen-Helchteren ziet iedereen de noodzaak van een oplossing", aldus burgemeester Alain Yzermans. "We moeten aan één politieke koord blijven trekken en de consensus bewaren", zegt hij, nu bekend is dat er slechts 54 bezwaren zijn ingediend tegen het plan voor twee tunnels, één in Houthalen en één in Helchteren. Vooral de toename van het verkeer aan de Herebaan-Oost en Herebaan-West baart de actiecomités en de buurtbewoners zorgen. Maar het gemeentebestuur zoekt mee naar een uitweg.