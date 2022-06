In Diepenbeek zijn de werken aan de spoorwegovergangen beland in de laatste fase. Na maanden van werken zijn alle klassieke overwegen vervangen of gesloten. Ook de overweg in de Stationsstraat verdween. Auto’s kunnen er het spoor niet meer oversteken, maar voor de fietsers en voetgangers kwam er een nieuwe tunnel. Die tunnel zorgt nu voor heel wat onvrede bij de Diepenbekenaren. Volgens hen is de tunnel gevaarlijk en verdeelt hij hun gemeente in twee delen.