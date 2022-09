File op E314 door brandend voertuig in Maasmechelen

Sinds begin deze week ligt ook de tweede brughelft over het Albertkanaal hoger. Het is een vreemd zicht voor wie vanuit Zonhoven naar Hasselt rijdt, want het lijkt alsof de ene brughelft hoger ligt dan de andere. Dat is ook effectief het geval, onderaan de brug is De Vlaamse Waterweg nog bezig aan de landhoofden. Nadien zal de brug een halve meter zakken en op gelijke hoogte komen met de andere brughelft. Alles verloopt volgens de planning, dus eind oktober zal de brug volledig klaar zijn.