Filmpje toont hoe bestuurster in paniek wordt gegrepen door trein in Schoonbeek

door Margo Ombelets

Een vrouwelijke bestuurder is gisteren gegrepen door een trein in Schoonbeek, bij Bilzen. Een man die haar de les spelt omdat ze zich vastrijdt op een gesloten overweg, filmt het hele incident. De vrouw krijgt in volle paniek haar auto niet meer van de spoorweg gereden. Met een zware crash tot gevolg. Het slachtoffer raakt gewond, maar is niet kritiek. "Let altijd extra goed op de signalisatie bij werken aan spoorwegovergangen," zegt spoorwegbeheerder Infrabel. "En wie zich toch vastrijdt, moet onmiddelijk de wagen verlaten". We willen u waarschuwen voor de harde beelden.