Futech uit Tessenderlo is Limburgse KMO van het jaar

De gloednieuwe Agropolis in Kinrooi opent officieel de deuren. De Agropolis is een incubator waar innovatieve ondernemingen uit de landbouwsector terecht kunnen. De Agropolis is uniek in ons land en zal op lange termijn extra jobs creëren in de regio. Eén van de ondernemers is Rendocan die op de site onderzoek gaat doen naar medicinale cannabis.