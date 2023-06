Gebouwen Zwarte Markt Tessenderlo gesloopt

De schade is enorm na de zware brand die woedde in twee opslagloodsen van fruitbedrijf Moors in Grote-Spouwen. Heel wat voertuigen en 1.200 fruitbakken zijn in vlammen opgegaan. Alle brandweerzones in Limburg, goed voor 75 brandweerlieden, hielpen mee om de brand te blussen in de Wanhofstraat. De brand ontstond rond 20u15. Er werd nog nageblust tot deze ochtend. In totaal is een oppervlakte van 4000 vierkante meter verwoest. De rookpluim was kilometers ver zichtbaar, zelfs tot in Hasselt.