De lange weekends in mei, het mooie weer en de versoepeling van de coronamaatregelen zorgen ervoor dat er nu al een te lage bloedvoorraad in Vlaanderen is. Het Rode Kruis zoekt dit jaar 50.000 nieuwe donoren. Voorlopig heeft nog maar een derde van dat aantal zich aangediend. Het Rode Kruis gaat dit jaar op zoek 50.000 nieuwe bloeddonoren. Dat grote aantal is nodig om de donorpopulatie op peil te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan want de teller staat voor 2021 voorlopig op 17.597 nieuwe donoren, ofwel 35% van 50.000, en we zijn al in de helft van het jaar. Daarom start vandaag, op Wereldbloeddonordag, de ‘geef voor elkaar’-campagne waarin solidariteit en geven voor mensen uit jouw buurt centraal staan. Aantal donoren Op de website van het Rode Kruis kan je zien hoeveel mensen in jouw gemeente of stad de voorbije 12 maanden bloed, plasma of bloedplaatjes gaven. De gemeente Ham telt in verhouding het meeste donoren in Limburg. 368 van de 8.957 inwoners zijn donoren, of 4,11 procent van de inwoners. Hoeselt staat op de tweede plaats met 322 donoren op 8.033 inwoners, ofwel 4,01 procent. Hiermee scoort onze provincie niet erg hoog als we naar de overige cijfers in Vlaanderen kijken. Zo kan Bever in Vlaams-Brabant met 132 donoren op 1.717 inwoners, ofwel 7,69 procent, de beste cijfers in Vlaanderen voorleggen. Nu donoren nodig om zomer te overbruggen De ‘geef voor elkaar’-campagne loopt de hele zomer en dat is niet toevallig. De vakantiemaanden zijn jaar na jaar een moeilijke periode om de bloedvoorraad op peil te houden. “En het lijkt alsof de trend die we normaal pas tijdens de grote vakantie zien, zich nu al eerder voordoet”, vertelt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. “Mensen trekken erop uit, maken uitstappen, doen terrasjes… en zijn gewoonweg niet bezig met doneren. Andere jaren proberen we de zomer in te gaan met een comfortabele bloedvoorraad, maar de lagere opkomsten van de voorbije weken zetten één en ander onder druk.” Rode Kruis-Vlaanderen roept daarom iedereen op zijn donatie niet uit te stellen en zeker langs te komen in een donorcentrum of bloedinzameling in de buurt. Meer info over waar en wanneer je kan doneren, kan je vinden op www.rodekruis.be.