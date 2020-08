Bij Z33, het huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt, proberen ze lessen te trekken uit de coronacrisis. Er dreigt een bloedbad in de cultuur- en evenementensector en daarom roept communicatieverantwoordelijke van Z33, Veerle Ausloos, op om meer samen te werken in plaats van de ieder-voor-zich-mentaliteit die er momenteel heerst in de cultuur- en evenementensector. Ze doet dat in Meuris Test Positief. In ons programma op zondag kijkt Stijn Meuris met enkele interessante gasten welke lessen we kunnen trekken uit de coronacrisis en hoe de pandemie onze manier van denken heeft veranderd.