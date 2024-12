In Houthalen-Helchteren heeft het kartel N-VA BUUR een akkoord bereikt over de beleidsverdeling voor de komende bestuursperiode. Daarmee komt er een einde aan een politieke thriller die ervoor zorgde dat Houthalen-Helchteren de laatste gemeente in Limburg was met een onzekere politieke uitkomst. De weg ligt nu vrij voor een coalitie met HOPPAH van burgemeester Alain Yzermans. Zo'n coalitie was altijd al de bedoeling. Maar tijdens de onderhandelingen scheurden zeven kandidaten zich af van N-VA BUUR en tekenden op eigen houtje de voordrachten voor burgemeester en schepenen. Daarop ontstond een bittere broederstrijd in het kartel waardoor twee ondertekenaars zich terugtrokken en de oorspronkelijke lijsttrekker uit de politiek stapte. Met het nu bereikte akkoord is de commotie gaan liggen. De coalitie HOPPAH met N-VA BUUR wil naar eigen zeggen inzetten op een stabiel en vooruitstrevend beleid waarin vertrouwen en samenwerking centraal staan.