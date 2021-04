Geert Molenberghs: "Cijfers zijn gunstig, maar nog even voorzichtig zijn"

door Luc Moons

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is voor het eerst sinds begin maart weer licht aan het dalen in ons land. In Vlaanderen kleuren alle provincies intussen weer groen op de kaart. Enkel Limburg noteert nog een lichte stijging. Maar dat cijfer kan snel omslaan volgens biostatisticus Geert Molenberghs. “Overal is de trend gunstig op dit ogenblik”, aldus Molenberghs. “Nationaal zien we een daling van 6 procent. In Limburg kennen we nog een kleine stijging van 3 procent. Maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat we de komende dagen ook hier een daling van de besmettingscijfers gaan zien.”





Volgens Molenberghs bestaat de kans dat we de piek van de derde golf bereikt hebben, maar we moeten voorlopig nog even voorzichtig zijn. “We komen nu uit een afkoelingsweek waarin minder werd getest. Daardoor daalt het aantal nieuwe besmettingen automatisch ook weer”, vertelt Molenberghs. “Waarschijnlijk is het effect dat we nu zien ook echt, maar we moeten de daling nog even in de gaten houden. De positiviteitsratio, dat is het aantal positieve testen op het aantal uitgevoerde testen, is nog altijd hoog en steeg de voorbije dagen zelfs. Pas als dat cijfer ook gaat dalen, gaan we ons iets geruster voelen.”