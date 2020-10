De coronacijfers blijven verder stijgen. In de periode van 4 tot 10 oktober raakten er dagelijks 5.057 mensen besmet met het virus. Dat is een stijging met 93 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft in stijgende lijn gaan: tussen 7 en 13 oktober zijn gemiddeld 152 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, dat is een stijging van 81 procent tegenover de week ervoor. Op dit moment liggen er 1.621 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 281 patiënten op de afdeling intensieve zorgen liggen. Tussen 4 en 10 oktober zijn gemiddeld 18 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting.