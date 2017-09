Gekantelde vrachtwagen blijft heel de dag liggen langs E314 in Houthalen

In de Tongersestraat in Bilzen negeren bezoekers van een winkelcomplex massaal een verkeersbord. In plaats van de parking van Lidl te verlaten naar rechts richting Bilzen, keren ze richting Hoeselt. Elke vijf minuten kan de politie er iemand op de bon slingeren. De politie van Bilzen verhoogt het aantal controles nu om hardleerse chauffeurs in de pas te doen lopen.