Alden Biesen wint voor de tweede keer in drie jaar tijd de gouden medaille voor beste congreslocatie in België. "We zijn bijzonder fier op deze prijs. Het toont nogmaals aan dat de waardering van collega’s en organisatoren voor Alden Biesen erg groot is. Het is bovendien een geweldige erkenning voor alle medewerkers die in deze moeilijke coronatijden het beste van zichzelf hebben gegeven’", vertelt algemeen directeur Patrick Cornelissen.De afgelopen jaren heeft Alden Biesen sterk ingezet op een verdere professionalisering en zichtbaarheid van het domein, en is er hard gewerkt om de kwaliteit en uitstraling van het domein te versterken. Een ambitie die Alden Biesen wenst voort te zetten.Door gericht te investeren in zalen, materiaal en personeel heeft de landcommanderij op korte tijd een forse inhaalbeweging gemaakt. "Sinds we het communicatieve roer in eigen handen hebben genomen merken we een sterk toegenomen interesse voor Alden Biesen’", beaamt communicatieverantwoordelijke Nicky Boes. Zo mocht Alden Biesen de afgelopen jaren verschillende prijzen en nominaties in de wacht slepen:2019 1ste plaats Beste congreslocatie van België 2020 2de plaats Beste congreslocatie van België + Flanders Heritage Venue Label 2021 1ste plaats Beste Congreslocatie van België + Belgische nominatie European Heritage LabelAlden Biesen opnieuw bekroond als congreslocatie