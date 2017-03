Gemeenteraad Bocholt buigt zich over fusie met Peer zonder Hechtel-Eksel

Limburgse Turken moeten meer kinderen maken om hun invloed in ons land te vergroten. Tenminste, dat vraagt de Turkse president Erdogan van hen. In een toespraak vandaag riep Erdogan alle Turken in Europa op om minstens 5 kinderen te maken om zich zo te verzekeren van meer macht in Europa. De Limburgers van Turkse afkomst die bereid waren om te reageren voor onze camera, lijken niet van plan om daar meteen werk van te gaan maken.