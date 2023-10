Gemeenteraden beslissen op 17 oktober over fusie tussen Tongeren en Borgloon

De N-VA in Bilzen wil het huidige systeem van trajectcontroles afschaffen. "Het probleem is dat we in Bilzen de privé-partner TAAS rijk aan het maken zijn", zegt Wouter Raskin. Sinds de invoering van de 12 trajectcontroles is er al zo'n 600.000 euro naar een partner van buiten Bilzen versluisd, klinkt het. Geld waarmee de stad andere dingen kan doen. Raskin pleit dan ook voor het model in Genk. Daar baat het stadsbestuur de trajectcontroles zelf uit. Het gaat in Bilzen om een verdienmodel en dat stoot Raskin tegen de borst. Hij wil dan ook van het systeem af.