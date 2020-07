Gemiddeld aantal besmettingen stijgt opnieuw tot 100

Met 20 besmettingen in Heusden-Zolder en 12 in Houthalen-Helchteren gaan daar de alarmsignalen af, maar waar die precies vandaan komen en of er sprake is van één of meerdere haarden, is nog niet duidelijk. Sciensano volgt de zaak op de voet en heeft de gemeentebesturen ingelicht. Met het stijgend aantal corona-gevallen is het logisch dat de openluchtparty in Zolder van zaterdag, waar gisteren veel over te doen was, niet doorgaat. Dat is in onderling overleg met de organisator beslist. Ook Houthalen-Helchteren verstrengt de maatregelen en voert een maskerplicht in op de markt. Tot eind september zijn alle evenementen afgelast. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder neemt de bezorgdheid voor een nieuwe Covid-uitbraak toe en is iedereen op zijn hoede. "Hou u aan de voorzorgsmaatregelen", klinkt het daar. En dat geldt zeker voor het eigen personeel, na een positieve coronatest bij een personeelslid.