Genk en Maasland slachtoffer nieuwe internationale trein: "Limburg moet politieke krachten bundelen tegen plannen NMBS"

Vanaf 4 juli is vrachtverkeer verboden in de Meerstraat in Houthalen. Dat is de weg naar de industriezone Centrum-Zuid, aan het beruchte Hamburger Hill-kruispunt. Maandag wordt de nieuwe rechtstreekse aansluiting van Centrum-Zuid naar de E314 geopend. Het is een tijdelijke weg, die ook zal gebruikt worden bij de werken voor de Noord-Zuid. Die vangen normaal aan in 2026 en duren 6 tot 7 jaar. Dan komt aan de E314 een turboturbine, vergelijkbaar met het Klaverblad in Lummen en uiteraard zijn er de twee tunnels, eentje onder Houthalen-centrum en eentje onder Helchteren-centrum.