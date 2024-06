Genk on Stage zet zelf gratis nachtbussen in om festivalgangers thuis te brengen

door Bart Husson

Omdat er geen overeenkomst gevonden werd met De Lijn gaat Genk on Stage zelf gratis nachtbussen inzetten om bezoekers veilig terug thuis te brengen. Samen met de NMBS wordt er ook een nachttrein ingezet die naar verschillende plekken in Limburg rijdt. Het is de eerste keer in z'n twintigjarige bestaan dat Genk On Stage de bezoekers ook 's nachts de kans geeft om het openbaar vervoer te gebruiken. Er worden tussen 28 en 30 juni meer dan 100.000 bezoekers verwacht, de organisatie hoopt dat 10.000 daarvan met het openbaar vervoer of met de fiets zullen komen.