Geval van hersenvliesontsteking op school in Lummen

Een wereldprimeur in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Want daar zijn hartspecialisten erin geslaagd om onder lokale verdoving via een ader in de lies een innovatieve sensor in een longslagader in te planten. Via deze sensor kunnen de artsen de patiënten online opvolgen en vroegtijdig ingrijpen indien nodig. Het is de eerste keer dat deze sensor geïmplanteerd wordt bij de mens.