Gigantisch edelhert doodgereden in Bree

Tussen Hoeselt en Bilzen gebeurde zaterdagmiddag een spectaculair ongeval op de E313. Een vrachtwagenbestuurder uit Bilzen verloor er de controle over z'n stuur na een klapband. Net op dat moment was een automobilist de vrachtwagen via de linkerrijstrook aan het voorbij steken. Beide voertuigen belandden in de berm.